Una adolescente de 16 años, proveniente de Tarapoto, llegó a Lima por primera vez el mes pasado con la intención de conocer la ciudad. Tenía en mente estudiar cosmetología en la capital después de culminar el colegio. Todo estaba planificado, sabía lo que quería y la estaba pasando genial.

Hablamos de Milagros Torres Curitima, una chica que, junto a tres amigos decidió subir al cerro San Cristóbal el pasado domingo 9 de julio. De un momento a otro, el paseo acabó en pesadilla.

Ella presintió que podía pasar algo malo en aquel paseo, pero aun así optó por subir al cerro. Tenía miedo de quedarse sola en la Plaza de Armas, mientras sus amigos se ‘divertían’. Para su mala suerte, no contaba con dinero para regresar a su casa en el Callao.

En el bus, Milagros se sentó en el primer piso porque consideró que ahí podía apreciar mejor el recorrido. Todo iba perfecto, su sueño de conocer la capital se estaba cumpliendo. De pronto, el vehículo turístico se desbarrancó.

Solo atinó a cerrar los ojos por el terror.

“Mi pierna estaba atrapada, no podía sacarla. Empecé a gritar para que me salven”, contó Milagros a Perú21. No puede ocultar la tristeza.

Ella pensó que se iba a morir, pero no fue así. A bordo de una ambulancia que se encontraba cerca del lugar de los hechos, estaba la persona que nunca la abandonó y siempre le brindó el ánimo que necesitó: el teniente bombero Marko Aguirre.

Al percatarse de lo ocurrido, el bombero inmediatamente ingresó al bus en busca de sobrevivientes. Se encontró con una niña “presa del pánico y la desesperación”. Sabía que no podía abandonarla, y nunca lo hizo.

“Ella me pedía que no me vaya y yo le decía que no me iba a ir solo, que íbamos a salir juntos de esto”, dice el teniente Bombero, quien pensó que la pierna de Milagros no podía salvarse debido al peso del vehículo. No obstante, cuando él y su equipo pudieron levantar la unidad, se dieron cuenta que la realidad era distinta.

“Debajo del bus había un cadáver que estaba precisamente al lado de la pierna izquierda de Milagros y eso amortiguó el peso para que no pueda complicar la extremidad”, explica Marko con una pequeña sonrisa en el rostro.

Milagros está internada en la clínica Maison de Santé. Su recuperación será lenta. Por ello, pide a las autoridades que no la abandonen porque no cuenta con los recursos para afrontar los gastos. Tiene los huesos del pie izquierdo rotos, moretones y raspones en varias partes de su cuerpo, y el trauma de haber visto la muerte sobre ella.

Después de la intervención quirúrgica a la que será sometida en los próximos días, ella espera ser la misma chica de antes.

No sabe qué hacer

“Yo quería estudiar cosmetología en Lima, pero lo estoy pensando porque tengo miedo, me he quedado con los nervios”, comenta Milagros.

Iraida Curitima, madre de la adolescente, considera que su hija es una bendecida de Dios por haber sobrevivido a la tragedia.

“Mi hija se llama Milagros y de un milagro se ha salvado”, remarca su madre.

