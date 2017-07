Cerro San Cristóbal: Municipalidad de Lima otorgó permiso a Green Bus para prestar servicios turísticos

El fatal accidente de la unidad de Green Bus en el Cerro San Cristóbal ya ha comenzado a generar opiniones divididas respecto a quiénes serían los responsables de lo sucedido: ¿la Municipalidad de Lima o la del Rímac? Al parecer, estarían divididas.

En un enlace en vivo en América TV, Shirley Moro, representante del municipio del Rímac, señaló que ellos no otorgan los permisos para que los buses de turismo salgan a hacer sus recorridos. Este permiso, aseguró, lo otorga la Municipalidad de Lima.

“El permiso es bastante amplio, no señala ningún camino ni recorrido específico. Así como vinieron al cerro San Cristóbal pudieron ido a Miraflores o a San Isidro”, explicó Moro, quien lamentó profundamente lo sucedido.

Agregó que su municipio tiene un convenio “para fiscalizar vehículos menores, mototaxis, pero no para el tema de turismo. Eso tiene una cláusula específica y eso no nos han otorgado”, señaló.

Esta información fue confirmada por Álvaro Castro, Gerente Municipal de Lima, quien precisó que efectivamente el municipio limeño es el que da la autorización para que los buses presten servicio de turismo.

De hecho, según un permiso expedido el 8 de enero de 2016 por la actual administración de la Subgerencia de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de Lima, esta habría autorizado a la empresa ATEM CA —razón social bajo la cual operaba la empresa Green Bus— a prestar el servicio de transporte turístico en la provincia de Lima por un plazo de dos años.

Sin embargo, la autorización otorgada por la actual administración de la Municipalidad de Lima, no le otorga a la empresa el derecho al estacionamiento en la vía pública ni a la habilitación de paraderos.

Moro, del Municipio del Rímac, señaló que no están tratando de echar la culpa a nadie ni tampoco “evitar responsabilidades”.

El permiso de utilización de vías

Álvaro Castro, Gerente de la Municipalidad de Lima, enfatizó que la Municipalidad del Rímac tendría responsabilidad en brindar los permisos correspondientes para la utilización de las vías de su distrito por las que transitaban estos buses turísticos.

► Cerro San Cristóbal: Bus turístico que cayó a barranco registra cinco papeletas

“Estamos en una vía —la del accidente— que está administrada por la Municipalidad del Rímac y que, aparentemente, no contempla ninguna restricción para este tipo de vehículos de dos pisos. Es una vía que tampoco contempla condiciones de seguridad adecuadas. La señalización en la zona no es suficiente. No hay un resguardo de seguridad adecuado”, afirmó Castro.

El Gerente Municipal de Lima señaló que hay unidades que son de fabricación y otras que son acondicionadas, como es el caso del bus que se volcó. Aseguró que estas modificaciones fueron registradas.

