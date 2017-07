Cerro San Cristóbal: Cifra de fallecidos aumenta a 10 tras trágico accidente.

La cifra aumentó a 10 muertos a causa del terrible accidente sucedido en el cerro San Cristóbal el último domingo por la tarde.

Esta madrugada falleció *Enith Borjas Olórtegu*i, de 31 años, quien no pudo resistir ante la gravedad de sus heridas. La familia ha declarado que no pueden retirar su cuerpo de la clínica porque no tienen dinero para pagar los gastos de la clínica.

La joven era originaria de Pucallpa y la cuenta que deberán pagar los familiares es de 40 mil soles, afirmó RPP.

Griselda Borjas, hermana de la fallecida, exigió que la empresa ‘Green Bus’ se haga cargo de todo el costo médico.

