Dice estar totalmente arrepentido. Goytzon Bravo, chofer del bus que se despistó en el Cerro San Cristóbal el último domingo y que dejó 10 personas muertas, declaró por primera vez desde la clínica Maison de Santé, donde se recupera luego de salir del coma.

El conductor accedió a una entrevista a América Noticias en la cual pidió “disculpas a todas las familias”. Sin embargo, sobre él ya pesa una prisión preventiva de nueve meses, que fue dictada el pasado miércoles 12 de julio por Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima.

► Cerro San Cristóbal: Dictan 9 meses de prisión preventiva para chofer de bus accidentado

“Yo no quise hacerlo, yo también tengo mis hijos. Iba manejando a velocidad prudente por el serpentín de la última curva”, manifestó Bravo mostrando total arrepentimiento.

De acuerdo con la historia que contó, “había un bus en mi delante, un bus marrón y, al lado izquierdo, había una moto. Entonces, estaba bajando y un niño de pronto esperó que pasara el bus marrón (para cruzar) pero no se fija que yo venía detrás”.

► Familia Condori quedó rota en Cerro San Cristóbal: “Queremos que aunque sea uno de los padres sobreviva”

El chofer explicó que fue por culpa de este menor tuvo que realizar una temeraria maniobra para no atropellarlo. “Yo lo iba a matar, no quería atropellarlo y por eso hago ese movimiento que hizo que mi llanta chocara al filo de la berma. Ahí es cuando pierdo el control”, relató.

Luego de que el vehículo turístico se desbarrancara, Goytzon Bravo aseguró haber apoyado a los heridos. “Yo intenté frenar pero el peso de arriba me ganó. Yo no me he ido a la fuga ni nada. Yo ayudé a las personas y me quedé ahí porque los clientes me pidieron ayuda”, agregó.

► Milagros, la adolescente que quería conocer Lima y casi pierde la vida en el cerro San Cristóbal cuenta su historia

En ese sentido, insistió en no haber estado conduciendo a excesiva velocidad porque “si hubiera sido a velocidad, el carro hubiera pasado de frente y no fue así. El carro se fue de costado”.

El indicado como culpable de este trágico accidente (que dejó una decena de muertes y 50 heridos) aprovechó la entrevista para denunciar que la empresa turística Green Bus no lo tenía contratado. “No tenía ningún tipo de contrato, siempre les he exigido que me hagan algún contrato para mi seguro y el de mi familia”, finalizó.

Más información: