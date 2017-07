Estos son los casos de racismo que ocurrieron en el interior de reconocidas empresas

La agresión acompañada de insultos racistas hacia un hombre de 63 años en un reconocido supermercado de Lima pone en evidencia la discriminación en el país.

Las redes sociales han ayudado a que diversos usuarios (como en este caso) difundan imágenes y videos donde se registran estos condenables hechos.

A continuación una recopilación de los principales casos de racismo que se han registrado en reconocidos locales de la capital.

Mujer ‘choleó’ y cacheteó a un hombre en un supermercado

Un adulto mayor fue víctima de una lamentable agresión física por parte de una mujer en el interior del supermercado Tottus ubicado en el distrito de La Molina. Los hechos ocurrieron la noche del jueves 6 de julio.

➤ La historia completa sobre la mujer que ‘choleó’ y cacheteó a un hombre en un supermercado

La agresora, identificada como Johana Noles, llamó “serrano de porquería” a Percy Vizcarra (63), ingeniero de profesión. La víctima denunció este hecho, pero en las redes sociales los usuarios ya condenaban la conducta de la mujer.

Luego de hacerse público el incidente. Noles salió a los medios a pedir disculpas por lo ocurrido. El ingeniero agredido aceptó las disculpas y cerró el tema con una frase contundente. “El castigo más grande para ella es que la sociedad la condene”. El supermercado condenó el hecho.

Mujer denunció discriminación por parte de una clienta en el interior de un banco

El 16 de mayo de este año, Lorena Barcena denunció haber sido víctima de discriminación al interior de un local del Banco de Crédito del Perú (BCP) ubicado en el Centro Comercial El Polo, en Surco.

➤ Facebook: Mujer denuncia que fue discriminada por una clienta en el interior de un banco en Surco

La joven hacía cola dentro de la entidad bancaria cuando una mujer ingresó y se adelantó, pero Lorena le increpó que respetara la cola y la señora empezó a murmurar sobre ella.

“Me dijo: ‘Anda a tu banco de provincia’. ¿Mi banco de provincia? No podía creer lo que estaba sucediendo”, escribió la agraviada en su cuenta de Facebook.

Luego, volvió al banco y solicitó el libro de reclamaciones. “El BCP permitió la discriminación en su agencia del Centro Comercial El Polo. Ni siquiera me preguntaron por lo sucedido cuando regresé a esta agencia, nadie me ofreció disculpas por permitir esto dentro del banco”, añadió en su publicación.

Periodista afrodescendiente denunció discriminación racial por parte de Migraciones

Además de lo ocurrido en Surco, ese mismo día la periodista peruana Sofía Carrillo denunció a un funcionario de la Superintendencia Nacional de Migraciones por discriminarla. ¿La razón? Su color de piel.

➤ Periodista afrodescendiente denunció discriminación racial por parte de Migraciones

“Ya pasaron las doce del día, por eso te estás olvidando”, fue lo que un funcionario le dijo al pasar por el control de Migraciones, pues la reportera había olvidado sellar su pasaporte en el aeropuerto.

Ante este hecho, Migraciones rechazó cualquier forma de discriminación y anunció que “se investigará el caso”.

Mujer acusada de racismo: ‘Yo qué culpa tengo de que mis padres no sean de un tono más oscuro’

El 28 de junio del 2016 Rosa Cabanillas fue acusada de golpear a una bebé y de lanzar insultos racistas en un centro comercial de Surco.

➤ Mujer acusada de racismo: ‘Yo qué culpa tengo de que mis padres no sean de un tono más oscuro’ [Video]

El incidente que protagonizó Cabanillas ocurrió en el local de Tottus ubicado Jockey Plaza y se originó por la disputa de una silla en el patio de comidas. En un video, difundido en Facebook por la usuaria Edén Dalzo, al menos cuatro personas acusan a la mujer de haber golpeado con una bolsa a la bebé.

“No la he golpeado, se ha rozado, la pueden revisar, yo quisiera que ubiquen a la bebé para que vean que esa bebita no tiene nada. (La madre) me torció dos dedos, me arañó la mano, me ha jalado el pelo, en el piso me ha pateado y por eso tengo un moretón horrible y yo nada le hice”, indicó la mujer a América Noticias.

