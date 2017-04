Caso José Yactayo: ¿Cuál es la diferencia entre homicidio simple y calificado?

Shirley Avila

Wilfredo Zamora, acusado del crimen del periodista José Yactayo que se encuentra internado en el penal Castro Castro, será procesado solo por el presunto delito de homicidio simple. La pena por este delito se sanciona con 6 años de prisión como mínimo y no mayor de 20 años.

Los agentes de la División de Investigación de Homicidios establecieron en las pesquisas que Wilfredo Zamora cometió un presunto homicidio calificado. Sin embargo el fiscal lo denunció por homicidio simple.

Al respecto, el penalista Roberto Miranda explicó a Perú21 que “el homicidio simple no es premeditado, no hay ventaja ni alevosía, es un homicidio que se presenta en el momento, no hay preparación. Este delito, de acuerdo al Código Penal, se sanciona de 6 a 20 años de prisión”.

El abogado señaló que las razones que habría tenido la fiscal para denunciar a Wilfredo Zamora solo por delito de homicidio simple “sería por ausencia de pruebas en la investigación para poderle imputar el cargo de homicidio calificado”.

Sin embargo, Miranda sostuvo que eso no significa que más adelante en el transcurrir del proceso pueda adecuarse el tipo penal de homicidio calificado de acuerdo a nuevas pruebas.

En el caso que la fiscal hubiera denunciado al imputado por el delito de homicidio calificado la pena máxima es de 35 años de prisión.

