Este sábado, el cardenal Juan Luis Cipriani dio un mensaje por el Día del Trabajo —que se celebra este 1 de mayo— criticando que tanto el capitalismo como el socialismo han convertido el trabajo en un intercambio, una mercadería.

“El trabajo es mucho más que un intercambio de tiempo por dinero, que es lo que prima en el mundo de hoy. Cuánto me pagas, cuánto te doy”, criticó el líder religioso señalando que esto “no es humano”.

“Esto es tanto del socialismo comunista, que te quita la alienación del trabajo, como del capitalismo, que te dice tú trabaja y yo te compro tu trabajo”, agregó.

“Hay algo que no se vende y es la dignidad de la persona que trabaja. El aporte del que trabaja al bienestar de su familia. La ilusión y la creatividad del que trabaja para estar de buen humor y desarrollando virtudes”, dijo Juan Luis Cipriani.

Por otra parte, el cardenal señaló que es el Estado —en comparación con las empresas o las compañías— es el más ladrón de todos.

“Por cierto, casi siempre el que tiene la mayor parte, la mayor tajada, sí tiene una mentalidad de cuánto me cuesta tener a esta persona. Esa mentalidad no va a cambiar porque la otra es peor: en la que el Estado es dueño de todo y nos va dando moneditas según van cayendo en el suelo y él distribuye. Allí hay robo por todos lados. El Estado es el más ladrón de todos, no tiene nombre y apellido”, sentenció.

