Capturan al principal sospechoso del asesinato de modelo chiclayana

La Policía Nacional capturó al presunto asesino de Enma Zegarra Alberca (23), la modelo chiclayana que fue hallada muerta el pasado 11 de noviembre en un hostal de San Martín de Porres.

Se trata de Bryan José Douglas Lucky, de 25 años. El joven aceptó que él fue quien acompañó a la modelo a la salida de una discoteca y juntos se fueron al hostal mencionado.

A pesar de las pruebas, el joven no aceptó haber asesinado a la mujer a propósito, aunque sí manifestó que se encontraba bajo los efectos de la droga y alcohol y que vio como Enma Zegarra “se desmayó”.

“La conocí ese día y después decidimos salir. Tuvimos relaciones y al momento del acto me di cuenta que no respiraba. No quise estrangularla, pero le puse el brazo en su cuello mientras teníamos intimidad”, señaló el acusado, según recoge el diario Trome.

“Pensé que se había desmayado y yo salí me asuste porque era la primera vez que me pasar. Pensé que estaba desmayada”, continuó.

“Estaba ebrio, consumí drogas, me asusté y me fui de la habitación pensando que solamente se había desmayado”, agregó el joven, quien se olvidó su casaca blanca en la escena del crimen.

Bryan José Douglas Lucky fue detenido en la intersección de las avenidas José Granda y Universitaria, en San Martín de Porres.

El joven quedó detenido mientras continúan las investigaciones del caso.

Enma Zegarra falleció el pasado 11 de noviembre. En la necropsia de ley se consignó que murió a causa de un edema cerebral correspondiente por asfixia mecánica por presión cervical, afirmó América.

