Dos sujetos identificados como Jeremy Javier Tello Gutiérrez y Hermes David Rivas Jirón, fueron capturados por agentes de la comisaría de Juan Ingunza, en el Callao, luego de robarle sus pertenencias a un peatón.

“Estaba en el paradero cuando se me acercaron cuatro personas de mal vivir, me han cerrado el pase, otro por la espalda me agarró el cuello, me ‘cogoteó’, y los otros comenzaron a bolsiquearme”, aseguró la víctima.

Los travestis lo cogotearon en el cruce de la avenida Japón con Tomás Valle, zona en la que, según la víctima, se suelen cometer asaltos. A él le quitaron su celular y su billetera, pero al ver que no tenía dinero en la accesorio lo tiraron.

La víctima del asalto acudió a colocar la denuncia a la comisaría. Los policías lo acompañaron a la zona y dieron con dos de los asaltantes. Ambas fueron denunciados por robo agravado y permanecerán con la Polcía.

