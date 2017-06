Augusto Miyashiro: Le dicen 'El Mudo' de Chorrillos, lleva 18 años como alcalde y no descarta ir a la reelección

Esquivo con la prensa, Augusto Miyashiro es llamado ‘El Mudo’ de Chorrillos, algo que por supuesto a él no le interesa. En 1999 se hizo alcalde del distrito por el movimiento fujimorista ‘Vamos Vecino’. Desde entonces y hasta hoy lleva cinco periodos municipales. El próximo año termina su mandato y no descarta quedarse.

Como pocas autoridades, Miyashiro no quiere prensa para sus actividades. Es como si le disgustara. “Ya con este año creo que voy por los 19 años”, dice, mientras un grupo de madres de comedores populares lo aplaude. Es la hora del almuerzo. Lo invitan a comer, pero el alcalde hoy está de paso.

Cuando se le pregunta por tan larga permanencia en el cargo, el alcalde de 68 años responde a Perú21 con un desganado “puede ser”. Luego agrega: “Pero haciendo obra, no diciendo que falta recursos. Aquí hacemos hasta 10 y 11 obras, empezamos una, terminamos y seguimos con otra. Lo que no hacen en otros distritos”.

El ingeniero Miyashiro, que pasó por el partido Somos Perú para luego fundar otro llamado ‘C.U.A.T.R.O’ y en 2015 plantar el Movimiento Más Obras Y Desarrollo Social (MODS), aparece en una feria gastronómica en pleno malecón de Chorrillos. Su presencia es aplaudida por algunos vecinos, mientras unos dicen que él es el verdadero ‘Mudo’, otros murmuran que es otro ‘Chino’ corrupto. Por supuesto, Miyashiro no se da por enterado.

“Castañeda habla, este no”, comenta Alfredo Paredes, un chorrillano que se ha detenido a verlo.

El Perú va lento, pero Chorrilos avanza, según Miyashiro

El distrito es cada vez más inseguro. Al frente de esta feria se encuentra el restaurante El Hornero que fue asaltado varias veces. ¿Qué está haciendo al respecto? Hay muchas quejas.

-Seguramente… Pero estamos procurando que el Serenazgo apoye, y la Policía Nacional está trabajando. En otros distritos hay más inseguridad que en Chorrillos.

¿Va a la reelección?

-No sé todavía.

Dicen que su hijo ‘heredará’ el sillón municipal…

-No sé todavía. Es regidor en Lima, yo no lo puedo meter. Para ser alcalde hay que sentirlo, hay que tener amor y ser muy honesto.

Miyashiro da audiencias desde las 5 de la mañana. Esa es su manera de escuchar a los vecinos. En su recorrido por la feria gastronómica cuenta que esta mañana, como cada día, atendió a esa hora a los chorrillanos.

¿No cree que casi 19 años en el poder es demasiado? ¿Es poco transparente?

-Puede ser. Pero transparente siempre hemos sido. He estudiado mucho, no aquí en el Perú, también fuera del país, y veo que el Perú está un poco atrasado, pero Chorrillos está avanzando.

En Lima, al alcalde Luis Castañeda le dicen ‘El Mudo’. ¿Usted es también ‘El Mudo’ aquí?

-Puede ser, pero ya te expliqué que hacemos obra. No puedo estar hablando diciendo que voy a hacer y no hago nada. Yo hago. Anda a los diferentes pueblos jóvenes, que ya no les puedo llamar pueblos jóvenes porque los vecinos se molestan. Ya son urbanizaciones. Allí está mi obra.

Incómodo, Miyashiro se marcha, mientras las madres de los comedores populares le invitan a probar los potajes por la fiesta de Chorrillos, y otras señoras dicen que el pueblo lo quiere. Su fotógrafo oficial lo sigue a todas partes. Miyashiro no prueba bocado, pero da la mano a los vecinos.

