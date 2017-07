La marcha en contra del eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori se viene desarrollando por las calles del Centro de Lima y diversas organizaciones sociales y colectivos ya se han concentrado.

► Este es el recorrido de la marcha contra eventual indulto a Alberto Fujimori [MAPA]

Los manifestantes se desplazarán por la Plaza San Martín – Av. Nicolás de Piérola (ex Av. Tacna) – Av. Garcilaso de la Vega (Ex. Av. Wilson) – Av. Paseo Colón – Vía Expresa Grau – Av. Abancay – Av. Nicolás de Piérola (ex. Av. Tacna) – Plaza San Martín.

Hasta el momento se han hecho presentes la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCDDHH), el colectivo ‘Keiko No va’ y estudiantes de universidades públicas y privadas.

Te puede interesar