Arlette Contreras denuncia amenazas contra su madre

Arlette Contreras denunció, a través de Canal N, que su madre estaba recibiendo amenazas. “Estamos preocupados, desconcertados”, dijo, tras solicitar garantías para su vida.

La mujer -que sufrió un ataque por parte de su ex pareja Adriano Pozo – pidió seguridad para su familia, desde Ayacucho.

“La situación se ha salido de control”, afirmó, tras pedir la ubicación y captura de Pozo.

Contreras solicitó apoyo al Ministerio de la Mujer, el cual aún no se manifiesta sobre el caso.

“Es lamentable tener que dar malas noticias cada cierto tiempo porque siento que no hay justicia, no hallo justicia y el Estado no está dando las medidas de protección que debería darme como parte agraviada de este proceso”, comentó conversación con Canal N.

Y agregó:

Mi familia sufrió un atentado el primero de enero a las 4 de la madrugada. Un sujeto apareció espiando mi casa. A los ladridos de mi mascota salió mi mamá a ver por la puerta trasera, no vio a nadie en un primer momento, pero al momento de cerrar la puerta el sujeto regresó, empezó a atacar, la ahorcó, como a mí me ahorcaron, y le empezó a decir te voy a matar, como a mí me dijo Adriano Pozo.

Contreras refirió que lograron ver al atacante, pero no pueden dar detalles por la oscuridad. El sujeto escapó al verse descubierto por los vecinos, de acuerdo con su testimonio. “Llamaron a Serenazgo, lo buscamos, no lo ubicamos, fuimos a la comisaria y pusimos la denuncia”, indicó.

Para Arlette Contreras no se trata de un robo o asalto porque atacaron a sumadre y la amenazaron como lo hicieron con ella el año pasado.

Como se recuerda, Cindy Arlette Contreras Bautista, se convirtió en una impulsora de la marcha Ni Una Menos tras ser víctima de una brutal agresión al interior de un hotel de Ayacucho por parte de Adriano Pozo.

Hace poco sufrió un accidente de tránsito en la intersección de los jirones Lima y 28 de julio, cerca a la zona del Parque Sucre de Ayacucho.