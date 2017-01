Arequipa: Sacrificaron 19 perros callejeros para evitar contagios de rabia

La municipalidad distrital Jacobo Hunter en Arequipa confirmó —en una reunión multisectorial— el sacrificio de 19 perros callejeros para evitar mayores contagios de rabia en la ciudadanía.

“El Médico Jefe de la Micro Red de Salud Hunter, Ramón Rivera Ramírez, tras la comprobación del primer caso de rabia canina, el 3 de enero del presente año, que mordió hasta donde se sabe a 7 personas, se hizo seguimiento a todos los canes con los que tuvo contacto y se aplicó la eutanasia a un total de 19 animales para evitar mayores contagios; pues como se sabe dicho mal se contagia no sólo por mordedura sino también a través de la saliva”, anunciaron en su página de Facebook.

En diálogo con Canal N, el alcalde del distrito de Hunter, Simón Balbuena, informó que su jurisdicción no tiene ningún plan de eliminación de canes, pero deben someterse a la disposición de la Gerencia Regional de Salud (Geresu) de Arequipa, que ordena la eutanasia de mascotas por el bien ciudadano.

“El municipio jacobo Hunter no tiene un plan de eliminacion de perros callejeros no hemos eliminado a ningún can, lo que pasa es que el centro de salud Javier Diosa García ha dado muerte a 19 canes vagos tomando como referencia la presencia de una rabia canina que se ha registrado a principios de años”, dijo el alcande Balbuena en Canal N.

En los primeros 10 días de este año, ya se registraron tres casos de rabia canina, dos en Cerro Colorado y uno en Hunter. En 2016 se reportaron 58 casos. Rondón recordó que Arequipa se encuentra en alerta por todos los casos de rabia reportados y por esa razón, debería haber mayor control.

