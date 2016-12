Aplicativo de Google te permitirá saber en dónde se encuentra Papa Noel

Aunque quizás cada vez menos niños que creen en Papa Noel, su existencia es icónica en estas tradicionales fiestas de Navidad.

Por ello, en esta era digital, Google ha habilitado un aplicativo lúdico que permitirá conocer dónde se encuentra Santa Claus en cada momento, hacia dónde se dirige y cuántos regalos ha repartido.

En el mapa interactivo de Santa Tracker se puede observar el punto exacto del mapa en el que Santa Claus se encuentra repartiendo regalos, así como una estela que une las ciudades que ya ha recorrido.

El servicio de Google ofrece información como la distancia a la que se encuentra Papá Noel del dispositivo que estamos utilizando y el tiempo que tardará en llegar hasta nuestra posición.

Además, incluye unas postales con imágenes de la zona que está visitando y algunos datos sobre ella.

Santa Tracker comenzó su actividad el 1 de diciembre presentando una interfaz similar a un calendario de adviento.

Desde entonces, cada día han ido publicando nuevos juegos y servicios, con Present Quest, una aplicación similar a Pokémon Go con temática navideña, como principal novedad de este año.

Aunque Santa Claus deja regalos por todo el mundo y para todo el mundo en el servicio de Google, no siempre es así en la realidad.

Un estudio publicado en la revista médica British Medical Journal (BMJ) y del que se hacía eco Materia muestra que Santa Claus no visita a todos los niños por igual, y no depende de si se han portado bien o no.

Los más desfavorecidos socioeconómicamente reciben menos visitas de Papá Noel. Aquí te explicamos qué decir a los niños si los Reyes Magos o el propio Santa no pasarán por casa en estas fechas.

