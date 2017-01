Áncash: Suspenden inicio del juicio oral contra el ex alcalde de Nuevo Chimbote

El inicio del juicio oral contra el ex alcalde de Nuevo Chimbote, en Áncash, Francisco Gasco, que estaba programado para las 9:00 a.m. de este martes, fue suspendido hasta que se resuelvan los recursos presentados por la defensa del ex burgomaestre, que se entregó el último lunes a la justicia.

El juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior del Santa, Efer Díaz, tomó la decisión a pedido del Ministerio Público y la defensa, quienes coincidieron en que no se debía continuar con la diligencia.

Uno de los recursos que se tiene que resolver es el pedido de cese de prisión preventiva solicitada por la defensa de Gasco y que, en primera instancia, fue declarada infundada. La apelación será resuelta el 24 de enero.

Víctor Chero, abogado del ex alcalde, dijo que hay otro recurso que se resolverá el 7 de marzo, por lo que estima que la audiencia podría retomarse recién en abril. Gasco, quien habría cometido el delito de colusión durante su gestión, participó por videoconferencia en la frustrada audiencia.

