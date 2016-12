Luego que la fiscalía solicitara nueve meses de prisión preventiva para Pablo Villanueva ‘Melcochita’ por protagonizar un accidente de tránsito donde murió una persona, el periodista Aldo Mariátegui mostró su desacuerdo con esta medida legal calificándola como “un exceso”.

“Me parece un exceso. No es un homicidio doloso. Ha sido un accidente de tráfico. Es una persona mayor, no es un peligro para la sociedad. Simplemente pónganle restricción de movimiento, que no pueda salir de Lima, pero de ahí meterlo preso… Es un exceso total”, dijo Mariátegui en Radio Capital.

“No sé qué criterio tienen los fiscales. Me parece una monumental estupidez pedir prisión preventiva para un hombre inocuo que tiene más de 80 años y que no había tomado alcohol. Es absurdo, no tiene ninguna causal para que lo metan a prisión preventiva”, añadió el periodista.

Según Hermes Augusto Hidalgo Romero, el fiscal de La Libertad, hay elementos de convicción de una violación a las normas de tránsito al invadir el carril contrario.

