Este viernes, diversas organizaciones sociales realizarán una marcha contra el eventual indulto a Alberto Fujimori, luego de las múltiples declaraciones del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indicando que evalúa esta posibilidad.

El recorrido que seguirán los manifestantes será: Plaza San Martín – Av. Nicolás de Piérola (ex Av. Tacna) – Av. Garcilazo de la Vega (Ex. Av. Wilson) – Av. Paseo Colón – Vía Expresa Grau – Av. Abancay – Av. Nicolás de Piérola (ex. Av. Tacna) – Plaza San Martín.

Los organizadores de la marcha y la Dirección General de Gobierno Interior, del Ministerio del Interior (Mininter) han firmado un acta de compromiso que garantiza que la movilización de este viernes será pacífica.

Las organizaciones que se suman a la marcha son la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCDDHH), el colectivo Keiko No va, y en cuanto a universidades la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y la Universidad Ruiz de Montoya.

