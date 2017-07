Una mujer cacheteó a un hombre y le destrozó los lentes en un supermercado en La Molina. Una joven que se encontraba en el local grabó el hecho y lo compartió en Facebook. Las imágenes provocaron indignación.

“Me dijo serrano de porquería y me tiró una cachetada”, contó a Perú21 el agredido, Percy Vizcarra, un ingeniero de 63 años. Vizcarra relató a este diario que todo empezó cuando una mujer pasó por su lado y lo empujó. Él le llamó la atención y entonces se armó un alboroto.

‘¿Qué me has dicho?’, habría respondido Johana Noles, quien no solo lo golpeó sino también lo agredió verbalmente.

“Soy serrano con mucho orgullo”, dijo posteriormente el ingeniero. Y no dudó en interponer una denuncia en la comisaría de La Molina. “Pensé que la discriminación se había superado”, agregó.

El sociólogo Jerjes Loayza explicó a Perú21 en esta nota que el ‘choleo’ se arrastra desde hace décadas en el Perú y es un actitud que tiene como propósito demostrar superioridad.

Si bien el especialista considera que será difícil de erradicar este tipo de comportamientos en la sociedad peruana, los comentarios en las redes sociales en respaldo al ingeniero agredido nos dieron indicios de que quizá sí podamos ganar la batalla contra el racismo.

“Está bien que denuncie”. “Llegue hasta las últimas consecuencias”. “No se rebaje a insultarla”. “No hay por qué discriminar a las personas de la sierra”, son algunos de los comentarios que pudimos leer en la nota de Facebook de Perú21.

La empresa Tottus, donde ocurrió el incidente, se pronunció y rechazó todo acto de violencia.

Johana Noles, la mujer que golpeó e insultó al ingeniero, llamó a Vizcarra para disculparse diciendo que sus padres están enfermos. Posteriormente, reconoció públicamente que había cometido un error.

El ingeniero agredido aceptó las disculpas y cerró el tema con una frase contundente. “El castigo más grande para ella es que la sociedad la condene”.

