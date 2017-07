Adriana Macías llega a Lima para ofrecernos su testimonio de esperanza

La conferencista y escritora mexicana Adriana Macías llegará a nuestro país para ofrecernos un testimonio de fe, esperanza y fortaleza ante las adversidades de la vida.

Ella es una reconocida coach internacional que ha superado su discapacidad al no tener ambos brazos pero valerse por sí misma y teniendo una vida familiar y profesional exitosa.

“Cuando alguien en el colegio me hacía un comentario sobre mi discapacidad, yo decía con seguridad que así como me crecía mi pelo, me iban a crecer mis brazos. Entonces, desde muy pequeña aprendí a valerme por mí misma”, contó llena de optimismo.

Para quienes deseen escucharla, ella dará la charla motivacional ‘Vive la magia de la actitud & abraza el éxito’, el próximo 21 de septiembre en el C.C. del María Angola.

Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

