Accidentes mineros dejaron 33 muertos el año pasado

Alerta. Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, 33 personas murieron el año pasado en accidentes mineros, lo cual demuestra que muchas empresas no cumplen con los estándares adecuados de seguridad en el trabajo, aseguró el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez.

Zúñiga refirió que en el año 2016 se registraron en el país 1,795 notificaciones de accidentes de trabajo por la explotación de minas y canteras.

“Las autoridades regionales y del Ejecutivo han fracasado en su función de fiscalizar esta actividad. Muchos accidentes se evitarían si hubiera una adecuada fiscalización de las instalaciones mineras, pues muchas no cuentan con seguridad y deberían ser clausuradas”, dijo el parlamentario andino.

Agregó que la situación es más grave en Arequipa, donde solo en lo que va del año ya hay 14 víctimas de accidentes mineros. Seis personas fallecieron en la mina artesanal Purísima de Acarí (Caravelí), dos en la mina de Cerro Verde y seis más en la de Secocha (Camaná).

Ante la situación, el parlamentario andino remitió un oficio al gerente regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, Luis Ángel Talavera Begazo, para que le informe sobre las acciones que viene adoptando su despacho a fin de reducir los accidentes mineros en la región.

Asimismo, pidió al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) y al Ministerio de Trabajo que fiscalicen y sancionen con todo el peso de la ley a las mineras que no cumplan la ley.

“Esperemos que las autoridades competentes no bajen la guardia y sancionen a las mineras que no cumplan con ofrecer instalaciones laborales seguras a sus trabajadores y que no cuenten con un plan de seguridad adecuado”, subrayó.

