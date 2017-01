70% de colegios privados no tiene infraestructura adecuada, reveló la DRELM

Óscar Flores

Increíble. El 70% de colegios privados (más de 7,800) de Lima no tiene infraestructura adecuada, pues muchos de ellos funcionan en casas y hasta en locales que fueron hoteles y hostales, reveló la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Además, indicó que muchos de esos centros educativos carecen de laboratorios de física y química, no tienen botiquín y menos centros tópicos. Asimismo, no cuentan con espacios para que los niños hagan deportes y hay planteles que no cumplen con pagar el recibo de la luz.

Pero lo más grave –según esa institución– es que los docentes que enseñan en esos colegios privados no han sido evaluados profesionalmente.

Al respecto, el ex viceministro de Gestión Pedagógica Idel Vexler manifestó que los docentes que enseñan en esos planteles “son de baja calidad” y que no reúnen los requisitos para ser catalogados como docentes. “Vemos que los directores de estos centros educativos son a la vez auxiliares y hasta profesores”, alertó.

COLEGIOS INFORMALES

Por su parte, Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), afirmó que el 15% de colegios privados de nuestra capital no cuentan con ningún tipo de autorización. “Son totalmente informales, pues operan sin las resoluciones del Minedu”, sostuvo.

Ante este panorama, la DRELM recomendó a los padres de familia elegir colegios que funcionen en locales amplios y adecuados. Que tengan espacios para el recreo y para el deporte de los estudiantes. “Deben de tener luz, agua, desagüe y aulas iluminadas y ventiladas”, señaló.

En tanto, el Indecopi recomendó a los padres de familia no hacer pagos extras, pues los colegios privados solo están autorizados a cobrar por el derecho de ingreso, matrículas y pensiones mensuales.

DATOS

La DRELM afirmó que en los últimos quince días han clausurado 16 colegios privados en Los Olivos (11) y Carabayllo (5).

Señaló que en Lima hay 5,552 colegios públicos y 11,230 particulares. Aproximadamente un millón de alumnos estudia en los privados.

Recomendó que ante cualquier irregularidad los padres de familia escriban a educacionlima@drelm.gob.pe o llamen al 2651695.