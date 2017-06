El reglamento de ley de Alimentación Saludable se aprobó el miércoles, tras cuatro años de haber sido promulgada la ley y sus lineamientos fueron publicados este sábado. Recordemos en qué consiste la norma y cuáles son los ejes que abarca.

► Defensa al consumidor: ¿Cómo es la ley de etiquetado de alimentos en otros países de América Latina?

¿Cuál es el objeto de la ley? La norma busca promover y proteger la salud pública para que las personas tengan un crecimiento y desarrollo adecuado, por lo cual dispone fomentar la actividad física en los colegios e implementar a los kioscos y comedores de dichas instituciones con productos saludables.

Asimismo, la norma supervisará la publicidad, información de los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas hacia niños y adolescente.

Pero se debe destacar que el gran objetivo es reducir y eliminar las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad que hay en el país.

Trabaja sobre cinco ejes

1. Observatorio de Nutrición

La norma que fue promulgada hace 4 años dispuso la creación del Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, este recaba información sobre los hábitos alimentarios de los diversos grupos socioeconómicos a nivel nacional. Los datos podrán ser utilizados por las instituciones para crear políticas.

2. Kioscos saludables

La norma también estableció que los kiosco dentro de los colegios debían promover la alimentación saludable por lo cual deben brindar solo alimentos y bebidas de esa naturaleza, con lo cual se desterró de ellos productos como chizitos, papas fritas y otras golosinas altas en grasas.

3. Más deporte

Otro eje de la ley también toma en cuenta la promoción de la actividad física. De esta forma se establece que los colegios deben implementar una cantidad mínima de actividad física al día que los alumnos deben cumplir.

4. La publicidad y etiquetado

Este punto es el que más debate ha tenido. La Ley de Alimentación Saludable indica que cualquier publicidad dirigida a niños y adolescentes que se difunda debe estar acorde a las políticas de promoción de la salud.

De esta forma se busca que la publicidad no promueva ni contenga lo siguiente:

• Consumo inmoderado de alimentos y bebidas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturas.

• Porciones no apropiadas para el público al que está dirigido

• Técnicas que exploten la ingenuidad de los niños y adolescente de manera que puedan confundirlos sobre los beneficios nutricionales

• Falsas expectativas sobre la ingesta de los productos alimenticios

• Publicitar que el producto brindará fuerza, ganancia o pérdida de peso, obtención de poder o popularidad.

• Representar estereotipos sociales

• Crear una sensación de urgencia para adquirir el producto alimenticio o bebida

• Sugerir que un padre es más inteligente por adquirir el alimento o bebida que se promociona

• Promover la entrega de un regalo, premio o beneficio si se consume el producto alimenticio o bebida

• Usar testimonios de personajes reales o ficticios para inducir el consumo del producto

• Sugerir que el producto puede sustituir algún régimen de alimentación como el desayuno, almuerzo o cena

• Mostrar imágenes de productos naturales cuando en realidad no lo son

5. Advertencias en el etiquetado

En las últimas semanas se ha debatido sobre si se debe usar un semáforo nutricional o etiquetas de advertencia, pero la norma solo señala que se debe poner de forma clara, legible, destacada y compresible las siguientes frases:

“ Alto en ______ (sodio, azúcar, grasas saturadas) Evitar su consumo excesivo”

“Contiene grasas trans: Evitar su consumo”

Te puede interesar