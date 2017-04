El 33% de extranjeros que trabaja en Perú viene de Colombia

Mariella Sausa

El caso de Korina Rivadeneyra ha puesto sobre el tapete la situación de los extranjeros que trabajan en el Perú. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, en la última década,la cifra de turistas que cambiaron de calidad migratoria a inmigrante para permanecer más tiempo y así poder trabajar en el Perú aumentó en 600%.

En el Perú residen unos 100 mil extranjeros, de los cuales el 61% son hombres y el 39%, mujeres. Según la nacionalidad, el 13.4% son de Colombia, el 10.2% de España, el 8.9% de Estados Unidos, el 7.5% de Argentina, el 6.6% de Ecuador y el 6.4%, de Venezuela, entre otros.

De acuerdo a la calidad migratoria, el 45% de los residentes en el país trabajan, el 28.7% está en calidad de familiar residente, el 9.1% es inmigrante y el 2.3% estudiante.

Un estudio hecho por la consultora Overall, especializada en cazatalentos, reveló que en el Perú trabajan unos 45,000 extranjeros. Del total de los foráneos que laboran en el país, el 33% son colombianos, el 14% españoles, el 12% argentinos, el 11% chilenos, el 10% ecuatorianos, el 8% brasileños y el 7% venezolanos. El 5% restante tiene otras nacionalidades.

“Los extranjeros vienen ahora más al Perú porque hay nuevas disposiciones y más facilidades para ingresar al país, además aquí se presentan muchas oportunidades de negocios en diversos rubros”, señaló Óscar Núñez, presidente de Overall.

LOS MÁS SOLICITADOS

Núñez detalló que entre los extranjeros que trabajan con visa hay dos grupos: los profesionales expertos en Economía, Finanzas, Marketing y Logística y técnicos que son traídos por empresas trasnacionales o multinacionales porque tienen alta capacitación en producción, manufactura, química y otros rubros.

Asimismo, hay un grueso número de profesionales que viene al Perú por su propia voluntad y se desempeña con éxito en las mismas áreas.

Entre las profesiones más solicitadas para extranjeros están la ingeniería comercial, industrial, electrónica, mecánica y civil, así como la Economía y piloto de aviación.

“Estos profesionales son bienvenidos porque son gente con talento que desarrolla un trabajo de confianza y llena un vacío del mercado laboral peruano. Además, hacen docencia porque preparan a gente peruana en rubros en los cuales acá no hay profesionales. Por eso deben ser vistos con gran simpatía, ya hacen un trabajo enorme”, señaló.

Núñez comentó, sin embargo, que en el Perú también hay un grueso grupo de foráneos que han llegado como turistas, se han ido quedando y trabajan de manera ilegal. La gran mayoría son personas que no tienen preparación y vienen a trabajar de lo que sea: pueden ser ambulantes, vender golosinas o hacer piruetas o malabares en los cruces peatonales.

“Estos son muy difícil de cuantificar. De estos extranjeros no hay información oficial sobre cuántos trabajan y en qué oficios se emplean porque muchos no han cambiado su calidad migratoria. Lo que se sabe es que la mayoría son latinoamericanos y no aportan mucho al país”, dijo.

No obstante, el presidente de Overall sostuvo que en el Perú aún hay varias fuentes de trabajo para extranjeros, por ejemplo en la reconstrucción, pues se necesitará profesionales con experiencia en ese tema y actualmente no hay muchos en el país. Asimismo, será necesario importar profesionales para los proyectos mineros, si es que se reactivan.

“Aún se requiere extranjeros”, aseveró Núñez, tras resaltar que el Perú es un país con muchas oportunidades, pero es necesario que trabajen por la vía regular y que paguen sus impuestos, como todos los peruanos.

